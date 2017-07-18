Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа

Сегодня, 18 июля исполнилось 54 года Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, руководителю департамента занятости Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 62 года Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ — КИНТЭНУ, известному художнику, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), почетного работника среднего профессионального образования Российской Федерации, почетного гражданина Мегино-Кангаласского района.
Сегодня исполнилось 34 года Виктору ЛИ-ФУ, известному фотографу.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU