Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа

Сегодня, 18 июля исполнилось 55 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, руководителю Департамента занятости населения Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 63 года Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ — КИНТЭНУ, заслуженному деятеля искусств Республики Саха (Якутия), директору Якутского художественного училища им. П.П. Романова, художнику-живописцу.

В этот же день исполнилось 35 лет Виктору ЛИ-ФУ, известному фотографу.