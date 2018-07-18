Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа

Сегодня, 18 июля исполнилось 55 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, руководителю Департамента занятости населения Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 63 года Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ — КИНТЭНУ, заслуженному деятеля искусств Республики Саха (Якутия), директору Якутского художественного училища им. П.П. Романова, художнику-живописцу.
В этот же день исполнилось 35 лет Виктору ЛИ-ФУ, известному фотографу.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.