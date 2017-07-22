Сегодня день рождения руководителя, художницы, стилиста и журналистов

Сегодня, 22 июля исполнилось 36 лет Сергею Васильевичу МЕСТНИКОВУ, генеральному директору Целевого фонда будущих поколений.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна РАХЛЕЕВА, доцент кафедры дизайна и ДПИ Арктического государственного института культуры и искусств, художник-дизайнер, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечают свои дни рождения известные журналисты Варвара КУЛИЧКИНА и Михаил СЕРГЕЕВ, телезвезда НВК САХА.

Сегодня исполнилось 36 лет Дмитрию ВАСИЛЬЕВУ, известному стилисту.