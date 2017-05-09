Сегодня день рождения руководителя, дизайнера и поэтессы

Сегодня, 9 мая исполнилось 46 лет Игорю Борисовичу ТРЕСКОВУ, министру транспорта и дорожного хозяйства правительства Московской области. В этот же день исполнилось 67 лет Василию Борисовичу ГРАБЦЕВИЧУ, государственному деятелю, кавалеру ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда». Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна СКОРИКОВА, главный дизайнер города Якутска, известная художница. 9 мая отмечает свой день рождения Наталья Владимировна МИХАЛЕВА – САЙА, известная поэтесса, журналист. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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