Сегодня день рождения руководителя, депутата, звезды эстрады и журналиста

Сегодня 29 ноября исполнилось 50 лет Михаилу Эдуардовичу СЛЕПЦОВУ, руководителю Департамента внутренней политики Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 47 лет Ивану Ивановичу СЛЕПЦОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), ректору Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, звезда якутской эстрады, народная артистка Республики Саха (Якутия). 29 ноября исполнилось 30 лет Никите Антоновичу АРГЫЛОВУ, начальнику управления медиаполитики и связей с общественностью Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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