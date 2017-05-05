Сегодня день рождения руководителя, депутата и журналиста

Сегодня, 5 мая исполнилось 53 года Сергею Александровичу ЛАРИОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Ленское объединенное речное пароходство». В этот же день исполнилось 42 года Дмитрию Евгеньевичу ГЛУШКО, заместителю генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия». Сегодня исполнилось 56 лет Ивану Петровичу УШНИЦКОМУ, главному редактору газеты «Киин куорат», известному журналисту, общественному деятелю. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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