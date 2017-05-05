АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
0
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.57
 62.73
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.05.2017, 8:58
Общество
Сегодня день рождения руководителя, депутата и журналиста
05.05.2017, 8:49
Происшествия
Пожар в 5-этажке Якутска
05.05.2017, 8:45
Общество
«Алмазэргиэнбанк» вручил подарки ветеранам-якутянам в Санкт-Петербурге 
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
04.05.2017, 22:42
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка «На фронт через Полюс холода»
04.05.2017, 22:35
Происшествия
 Введено ограничение движения на трассе «Лена»
04.05.2017, 21:42
Культура & Образование
В Якутске начала работу выставка “Радуга Севера”
04.05.2017, 19:15
Финансы
Людмила Николаева: Алмазэргиэнбанк — с заботой об обществе
04.05.2017, 18:42
Культура & Образование
Президент Азиатской физической олимпиады Квек Леон Чуань готов к сотрудничеству с СВФУ
04.05.2017, 18:31
Экология
Паводок-2017: Вскрылась Амга, на Алдане подвижки льда
04.05.2017, 18:31
Республика
Паромная переправа откроется 20 мая?
04.05.2017, 18:29
Культура & Образование
Участники АФО-2017 побывали на увлекательных экскурсиях в Якутске
04.05.2017, 18:21
Столица
Протестирована проточность Городского канала
04.05.2017, 18:18
Общество
Резонанс
Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»
04.05.2017, 18:13
Красота & Здоровье
1 мая «Камелёк» приветствовал дорогих гостей
04.05.2017, 17:42
Столица
Год добра: прием заявок на фотоконкурс «Якутск глазами горожан» продолжается
04.05.2017, 17:33
Экономика
В Якутию приехали представители фонда содействия инновациям
04.05.2017, 17:14
Экономика
Практикант «Сахаэнерго» – призер международной конференции «Ломоносов»
04.05.2017, 17:06
Культура & Образование
С заботой о детях с аутизмом
04.05.2017, 16:54
Столица
Жители Октябрьского округа готовятся к благоустройству своего двора
04.05.2017, 16:43
Красота & Здоровье
Позитив
За счастье жить благодарю! Четвертый год якутяне отправляют медикам добрые открытки
04.05.2017, 16:39
Республика
Паводковая обстановка на территории республики на 4 мая в 13.00
04.05.2017, 16:33
Столица
Агропояс: животноводческий комплекс «Багарах» переезжает в летники
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
04.05.2017, 16:25
Культура & Образование
Успех проекта «5 шагов к 100-летию Народного учителя СССР М.А. Алексеева»
04.05.2017, 16:18
Столица
Айсен Николаев встретился с руководителями дошкольных образовательных учреждений Якутска
04.05.2017, 16:08
Столица
Пикет детей в центре Якутска
04.05.2017, 15:59
Происшествия
Экстра
За 3 дня возбуждено третье уголовное дело в АЛРОСА. На этот раз по гибели проходчика
04.05.2017, 15:47
Республика
К 50-летию газификации Якутии: Светлана Жильченко — талисман газового хозяйства
04.05.2017, 15:46
Экология
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
04.05.2017, 15:08
Политика
Сахамин Афанасьев поздравил ветерана войны с Днем Победы
04.05.2017, 15:04
Столица
Стартует акция «Подвези ветерана»
04.05.2017, 13:16
Спорт
Чьи богатыри выиграли I соревнования по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов
04.05.2017, 13:05
Происшествия
По факту гибели 25-летнего крепильщика на руднике АЛРОСА возбуждено уголовное дело
04.05.2017, 12:58
Общество
Закупки Комдрагмета Якутии сувениров из бивня мамонта привлекли внимание общественников
04.05.2017, 12:28
Красота & Здоровье
Впервые врачи Якутского онкодиспансера провели выездной медосмотр ветеранов
04.05.2017, 12:24
Столица
9 мая в Якутске перекроют улицы
04.05.2017, 12:23
Политика
Идея введения практики отчетов кабминистров оказалась удачной – Дмитрий Медведев
04.05.2017, 11:49
Культура & Образование
III Республиканская заочная Викторина среди учащихся «КАКАЯ ОНА, МОЯ ЯКУТИЯ?»
04.05.2017, 11:48
Столица
Определена очередность благоустройства дворов по проекту формирования городской среды
04.05.2017, 11:43
Путешествия
Лето – время свадеб!
04.05.2017, 11:40
Происшествия
Якутянка продала квартиру свекрови, пока та была на даче
04.05.2017, 11:37
Культура & Образование
Руководство Минобрнауки Якутии встретилось с президентом АФО
04.05.2017, 11:35
Спорт
ФАПК «Якутия» сдает нормы ГТО
04.05.2017, 11:32
Общество
О чем люди просят депутата Госдумы
04.05.2017, 11:22
Культура & Образование
В Москве с аншлагом прошел концерт, посвященный Марку Жиркову
04.05.2017, 11:17
Республика
Паводок-2017: Ледоход на Амге, тронулся Витим
04.05.2017, 11:10
Происшествия
Гендиректор Нерюнгринской птицефабрики привлечен у к уголовной ответственности
04.05.2017, 11:06
Культура & Образование
В Москве с аншлагом прошел концерт, посвященный Марку Жиркову
04.05.2017, 11:00
Сахалыы
Квартираны бас билээччилэр капитальнай ремонт бары боппуруостарыгар билиилэрэ кэҥиир
04.05.2017, 10:58
Происшествия
Промедливший застройщик оштрафован на 5,5 млн. руб.
04.05.2017, 10:55
Республика
В Чурапчу убыла опергруппа МЧС для сопровождения паводка
04.05.2017, 10:51
Столица
Айсен Николаев в прямом эфире
04.05.2017, 10:49
Культура & Образование
Афиша
Песни военных лет на благотворительном концерте
04.05.2017, 10:45
Происшествия
Невменяемый, забивший свою мать топором, предстанет перед судом
04.05.2017, 10:41
Столица
Галина Данчикова: Горожане сами будут решать — какие дворы приводить в порядок
04.05.2017, 10:11
Политика
Ольга Балабкина о проекте «Местный дом культуры»
04.05.2017, 10:08
Происшествия
Сотрудники МЧС предупреждают граждан о запрете сжигания сухой травы
04.05.2017, 9:35
Столица
Названа дата вскрытия Лены у Якутска
04.05.2017, 9:26
Республика
Дни открытых дверей в Мегино-Кангаласском улусе
04.05.2017, 9:23
Культура & Образование
Наследие Марка Жиркова 70 лет оставалось неизвестным широкому читателю
04.05.2017, 9:10
Происшествия
Пожар в жилом доме Покровска, 1 квартира сгорела
04.05.2017, 9:04
Общество
Сегодня день рождения замминистра, замглавы, журналиста и мастерицы
04.05.2017, 8:25
Культура & Образование
Доцент Галина Парникова разрабатывает концепцию обучения иностранным языкам
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
03.05.2017, 22:47
Политика
В Якутске продолжается работа по формированию современной городской среды
03.05.2017, 22:43
Столица
Год добра: что происходит в Якутске
03.05.2017, 22:11
Политика
Проект «Историческая память» – важное направление для «ЕР»
03.05.2017, 22:06
Культура & Образование
В Якутске презентована книга о народном учителе СССР Михаиле Алексееве
03.05.2017, 19:26
Республика
В Якутии готовят указ о кадровой политике в сельском хозяйстве
03.05.2017, 18:17
Культура & Образование
Студпрофсоюз СВФУ: талоны на питание в виде пластиковой карты
03.05.2017, 18:12
Республика
В Якутии продолжается подготовка к паводку
Архив новостей
Общество
5 мая 2017, 8:58
25

Сегодня день рождения руководителя, депутата и журналиста

Сегодня, 5 мая исполнилось 53 года Сергею Александровичу ЛАРИОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Ленское объединенное речное пароходство».

В этот же день исполнилось 42 года Дмитрию Евгеньевичу ГЛУШКО, заместителю генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия».

Сегодня исполнилось 56 лет Ивану Петровичу УШНИЦКОМУ, главному редактору газеты «Киин куорат», известному журналисту, общественному деятелю.

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
03.05.2017, 16:23
Общество
Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии
30.04.2017, 7:22
Столица
Афиша
Программа празднования 1 мая в Якутске
01.05.2017, 14:39
Общество
Фотофакт
Первомай в Якутске
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Желток
04.05.2017

В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни

Резонанс
Общество
04.05.2017

Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»

Красота & Здоровье
04.05.2017

1 мая «Камелёк» приветствовал дорогих гостей

Позитив
Красота & Здоровье
04.05.2017

За счастье жить благодарю! Четвертый год якутяне отправляют медикам добрые открытки

Экстра
Происшествия
04.05.2017

За 3 дня возбуждено третье уголовное дело в АЛРОСА. На этот раз по гибели проходчика

Происшествия
04.05.2017

По факту гибели 25-летнего крепильщика на руднике АЛРОСА возбуждено уголовное дело

Общество
04.05.2017

Закупки Комдрагмета Якутии сувениров из бивня мамонта привлекли внимание общественников

Культура & Образование
04.05.2017

III Республиканская заочная Викторина среди учащихся «КАКАЯ ОНА, МОЯ ЯКУТИЯ?»