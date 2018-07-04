Сегодня день рождения руководителя, депутата и примадонны

Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, и.о. заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия), кандидат медицинских наук, общественный деятель. 4 июля отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, прима оперы, народная артистка Республики Саха (Якутия), заслуженная артистка Российской Федерации, заведующая кафедрой музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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