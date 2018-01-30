Сегодня день рождения руководителя, артистки, скульптора и журналиста

Сегодня, 30 января исполнилось 39 лет Андрею Андреевичу МАРТЫНОВУ, руководителю Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Аркадьевна ПУДОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия). 30 января исполнилось 40 лет Николаю Никитичу ЧОЧЧАСОВУ, художнику-скульптору, доценту кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного института культуры и искусств. Сегодня исполнился 41 год Евгению БОЖЕНКО, известному журналисту и предпринимателю. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82