Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 13 сентября отмечает свой день рождения Гаврил СЕМЕНОВ, директор Научно-образовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма в Министерство образования и науки Якутии. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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