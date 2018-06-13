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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.06.2018, 2:06
Экология
Сегодня день рождения руководителя
13.06.2018, 0:54
Желток
Видео
Эксклюзив
На ысыахе верхневилюйского землячества вспомнили чурапчинцев
12.06.2018, 20:58
Республика
Трудовыми десантами, спортивными и культурными мероприятиями отметили День России жители Алданского района
12.06.2018, 17:45
Культура & Образование
ТЮЗ закрывает 26 театральный сезон «Сказкой о царе Салтане»
12.06.2018, 16:30
Общество
Пропавший мужчина благополучно встретил День России дома благодаря спасателям
12.06.2018, 16:13
Политика
Эксклюзив
Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
12.06.2018, 15:47
Политика
Сотрудничество Якутии и Хоккайдо будет развиваться
12.06.2018, 15:33
Желток
Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
12.06.2018, 15:12
Спорт
Лучшие легкоатлеты республики о своих планах и впечатлениях от чемпионата Якутии
12.06.2018, 14:50
Общество
Айсен Николаев поздравил якутян с Днем России
12.06.2018, 14:34
Общество
Лесные пожары: что делать при смоге?
12.06.2018, 14:22
Общество
Более 3 тысяч жителей Якутска приняли участие в празднике от аэропорта «Якутск» ко Дню России
12.06.2018, 14:00
Общество
Викторина ко Дню России: Как называют человека, любящего свою Родину?
12.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
С какого возраста становится опасно долго спать
12.06.2018, 13:24
Политика
Экстра
Алексей Чертков: Чиновникам теперь запрещено вмешиваться в работу госСМИ
12.06.2018, 13:00
Экология
Фотофакт
В Олекме расцвели яблоньки к празднику
12.06.2018, 12:56
Путешествия
Польские велосипедисты пересекают Якутию на пути к Магадану
12.06.2018, 12:45
Спорт
Калужанин Иван Галкин — абсолютный чемпион России по мас-рестлингу
12.06.2018, 12:36
Происшествия
Драка молодежи в Якутске сродни утренней зарядке
12.06.2018, 12:15
Происшествия
Резонанс
Жена погибшего в крупном ДТП в Якутске: Я хочу справедливости
12.06.2018, 12:00
Экономика
Объявление
13 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
12.06.2018, 11:51
Политика
СМИ: Главой кабмина Якутии станет энергетик?
12.06.2018, 11:43
Общество
Ил Тумэн поздравляет с Днем России
12.06.2018, 11:37
Желток
Эксклюзив
Якутский модельер оголил свою грудь
12.06.2018, 11:19
Происшествия
В Якутии полыхают 21 лесной пожар
12.06.2018, 11:08
Общество
Вячеслав Штыров: Любовь к России объединяет нас
12.06.2018, 10:50
Экономика
Росавтодор оценит ущерб дорогам Якутии
12.06.2018, 10:33
Республика
Гуманитарная помощь доставлена на Нижнюю Колыму
12.06.2018, 10:19
Экономика
Якутия входит в десятку лидеров по семейным доходам
12.06.2018, 10:03
Спорт
Очередной рекорд Михаила Руфова!
12.06.2018, 10:00
Общество
Айсен Николаев: Якутия всегда была, есть и будет частью великой России
12.06.2018, 9:49
Происшествия
Резонанс
Заключен под стражу студент, виновный в смертельном ДТП в Якутске
12.06.2018, 9:38
Экология
Прогноз погоды в Якутске
12.06.2018, 9:29
Желток
Эксклюзив
Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
12.06.2018, 9:22
Культура & Образование
Афиша
Парк культуры и отдыха приглашает на лекцию «Трансформация якутских украшений»
12.06.2018, 9:20
Общество
Галина Данчикова поздравила якутян с Днем России!
12.06.2018, 9:10
Происшествия
В Жатае сгорела дача
12.06.2018, 9:07
Политика
Эксклюзив
Федот Тумусов: Быть в оппозиции – реально тяжело, не все выдерживают…
12.06.2018, 9:00
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем России
12.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 12 июня 2018
12.06.2018, 1:08
Общество
Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем России
12.06.2018, 0:30
Общество
Сегодня день рождения министра, переводчицы, звезды эстрады, аккомпаниатора и блогера
11.06.2018, 22:51
Политика
Эксклюзив
Источник: Устал опровергать все эти фейки
11.06.2018, 20:27
Политика
Экстра
Претендент №3 на пост премьер-министра Якутии – вице-президент АЛРОСА
11.06.2018, 20:25
Экология
Минсельхоз добивается обязательной маркировки кошек и собак, скотины и пчел
11.06.2018, 18:00
Общество
Видео
Жители Якутии вместо такси разъезжают в ковше трактора
11.06.2018, 17:41
Происшествия
Экстра
Троих якутян подозревают в аферах с госконтрактами в Забайкалье
11.06.2018, 17:33
Политика
Эксклюзив
Зампостпреда Солодов не будет премьер-министром Якутии – источник
11.06.2018, 17:03
Происшествия
Подробности трагедии на Ысыахе
11.06.2018, 17:00
Республика
Стадион на 3000 мест к Спортивным играм в Амге планируют сдать в срок
11.06.2018, 16:51
Происшествия
В ГУП «РЦТИ» прошли обыски
11.06.2018, 16:46
Общество
Необычная судьба якутского журналиста
11.06.2018, 16:40
Желток
Илья Варламов возвращается
11.06.2018, 16:30
Происшествия
Крупный лесной пожар локализован в Усть-Майском районе
11.06.2018, 16:22
Желток
«Теперь Энджи может поднять цену за селфи» — якутяне комментируют успех землячки
11.06.2018, 16:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске дорожники потушили возгорание до приезда пожарных
11.06.2018, 16:02
Политика
Айсен Николаев дал советы молодому главе Чокурдаха
11.06.2018, 15:57
Политика
Экстра
Телеграмм о новом премьер-министре Якутии
11.06.2018, 14:50
Происшествия
В Таттинском районе ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
11.06.2018, 14:40
Республика
Мать пятерых детей из Алдана вошла в ТОП-7 конкурса «Миссис Россия мира»
11.06.2018, 14:20
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«Мертвый» ожил и угнал автомобиль
11.06.2018, 14:10
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Экология
13 июня 2018, 2:06
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Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 13 июня исполнилось 44 года Луке САФОНОВУ, директору зоопарка «Орто Дойду».
Источник:
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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12.06.2018, 16:01
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