Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 13 июня исполнилось 44 года Луке САФОНОВУ, директору зоопарка «Орто Дойду». Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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