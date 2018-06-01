Сегодня день рождения руководителей, журналистов и певицы

Сегодня, 1 июня исполнилось 60 лет Николаю Александровичу НАХОДКИНУ, начальнику ГУ «Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Антонида Николаевна КОРЯКИНА, руководитель управления культуры и духовного развития Окружной администрации.

1 июня исполнилось 35 лет Роману ПЕСТЕРЕВУ, директору студии Романа Пестерева.

Сегодня отмечает свой день рождения Наталья ШАХУРДИНА, известный журналист.

В этот же день отмечает свой день рождения Амгаяна Григорьевна ГРИГОРЬЕВА, эстрадная певица.