Сегодня день рождения руководителей, тренера и журналистов

Сегодня, 9 февраля исполнилось 62 года Василию Ивановичу НАЗАРОВУ, исполнительному директору ГУ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Ивановна ГОТОВЦЕВА, генеральный директор ОАО «Автовокзал». Сегодня отмечает свой день рождения Мария Джумабаевна ПИНИГИНА, чемпионка Европы, Олимпийских Игр, 17-кратная чемпионка СССР, старший тренер сборной Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике. 9 февраля отмечает свой день рождения Татьяна ЛОhУУРА, известная журналистка, писательница. Сегодня отмечает свой день рождения Клавдия ДАУЛЕТОВА-АТЛАСОВА, общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Евгения ГУРУЛЕВА, телезвезда НВК САХА. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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