Сегодня день рождения руководителей, тренера и журналистов

Сегодня, 9 февраля исполнилось 62 года Василию Ивановичу НАЗАРОВУ, исполнительному директору ГУ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Ивановна ГОТОВЦЕВА, генеральный директор ОАО «Автовокзал».
Сегодня отмечает свой день рождения Мария Джумабаевна ПИНИГИНА, чемпионка Европы, Олимпийских Игр, 17-кратная чемпионка СССР, старший тренер сборной Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике.
9 февраля отмечает свой день рождения Татьяна ЛОhУУРА, известная журналистка, писательница.
Сегодня отмечает свой день рождения Клавдия ДАУЛЕТОВА-АТЛАСОВА, общественный деятель.
В этот же день отмечает свой день рождения Евгения ГУРУЛЕВА, телезвезда НВК САХА.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU