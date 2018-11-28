Сегодня день рождения руководителей, пресс-секретаря и звезды эстрады

Сегодня, 28 ноября исполнилось 67 лет Андрею Саввичу БОРИСОВУ, государственному советнику Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Оксана Александровна ВИНОКУРОВА, директор Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для неслышащих обучающихся.
28 ноября исполнилось 50 лет Александру СТРУЧКОВУ, известному журналисту, пресс-секретарю Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Дария Петровна СИДОРОВА – Даша Кофе, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU