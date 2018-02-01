Сегодня день рождения руководителей, искусствоведа и кинематографиста

Сегодня, 1 февраля исполнился 61 год Геннадию Федоровичу АЛЕКСЕЕВУ, генеральному директору АО ХК «СДС-Уголь».

В этот же день исполнилось 58 лет Афанасию Агитовичу ЕГОРОВУ, советнику генерального директора АО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ИГНАТЬЕВА, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республики Саха (Якутия).

1 февраля исполнилось 48 лет Амирхану Мухарбековичу ЯНДИЕВУ, генеральному директору АО «Якутдорстрой».

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Кулунтарьевна ГАЕВАЯ, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Зинаида Ивановна ИВАНОВА-УНАРОВА, искусствовед, профессор заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1 февраля исполнилось 79 лет Николаю Марковичу САНТАЕВУ, кинодокументалисту, Почетному кинематографисту РФ и РС(Я), заслуженному работнику культуры РС(Я).