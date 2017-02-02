Сегодня день рождения руководителей и звезды эстрады

Сегодня, 2 февраля отмечает свой день рождения Ольга Иннокентьевна МАТВЕЕВА, генеральный директор АО «Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства».

В этот же день отмечает свой день рождения Ирина ПЕТУНИНА, начальник отдела управления персоналом в Корпорации «Трансстрой-Восток», «Еловское Трансстрой».

Сегодня исполнилось 37 лет Игорю Владимировичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады, известному спортингисту.

1 февраля исполнилось 47 лет Амирхану Мухарбековичу ЯНДИЕВУ, генеральному директору АО «Якутдорстрой».

1 февраля отметили свои дни рождения Маргарита Егоровна ИГНАТЬЕВА, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республики Саха (Якутия) и Ирина Кулунтарьевна ГАЕВАЯ, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия).