Сегодня день рождения руководителей и звезд эстрады

Сегодня, 2 февраля исполнилось 38 лет Игорю Владимировичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады, известному спортингисту.
В этот же день исполнилось 46 лет Аркадию Владимировичу НИКОЛАЕВУ – ЭРХААНУ, звезде якутской эстрады.
Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Александровна ПЕТУНИНА, начальник отдела управления персоналом Корпорации «Трансстрой-Восток», «Еловское Трансстрой».
2 февраля отмечает свой день рождения Марина АЛЕКСЕЕВА, предприниматель, организатор туризма.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU