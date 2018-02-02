Сегодня день рождения руководителей и звезд эстрады

Сегодня, 2 февраля исполнилось 38 лет Игорю Владимировичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады, известному спортингисту. В этот же день исполнилось 46 лет Аркадию Владимировичу НИКОЛАЕВУ – ЭРХААНУ, звезде якутской эстрады. Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Александровна ПЕТУНИНА, начальник отдела управления персоналом Корпорации «Трансстрой-Восток», «Еловское Трансстрой». 2 февраля отмечает свой день рождения Марина АЛЕКСЕЕВА, предприниматель, организатор туризма. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82