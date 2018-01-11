Сегодня день рождения руководителей и визажиста

Сегодня, 11 января исполнилось 65 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору — художественному руководителю Государственного цирка Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Роман ОЛЕЙНИК, заместитель начальника Нерюнгринского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Сегодня отмечает свой день рождения Мария ДАВЫДОВА, известный визажист, модель, предприниматель, хозяйка шоу-рума якутских дизайнеров и модельеров.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU