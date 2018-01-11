Сегодня день рождения руководителей и визажиста

Сегодня, 11 января исполнилось 65 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору — художественному руководителю Государственного цирка Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Роман ОЛЕЙНИК, заместитель начальника Нерюнгринского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Сегодня отмечает свой день рождения Мария ДАВЫДОВА, известный визажист, модель, предприниматель, хозяйка шоу-рума якутских дизайнеров и модельеров. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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