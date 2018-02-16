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Общество
16 февраля 2018, 1:11
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Сегодня день рождения руководителей и тренера

Сегодня, 16 февраля исполнилось 52 года Анатолию Владимировичу НИКИТИНУ, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 65 лет Вячеславу Егоровичу ПОПОВУ, руководителю Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия).

16 февраля исполнилось 64 года Артуру Николаевичу ПАХОМОВУ, заслуженному тренеру РФ и РС (Я).

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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