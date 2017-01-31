Сегодня день рождения руководителей и продюсера

Сегодня, 31 января исполнилось 54 года Василию Владимировичу ШИМОХИНУ, генеральному директору АО АК «Железные дороги Якутии».

В этот же день исполнилось 64 года Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору Государственного цирка Республики Саха (Якутия), заслуженному артисту РФ и РС(Я), Почетному гражданину Амгинского улуса.

Сегодня отмечает свой день рождения Зоя Егоровна ТУМУСОВА, автор книги «Олох — танара бэлэ5э» («Жизнь — дар божий»), супруга депутата Государственной Думы ФС РФ Федота ТУМУСОВА.

Сегодня исполнилось 33 года Айаалу СИЛЬВЕРСАНУ, продюсеру и артисту.