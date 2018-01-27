Сегодня день рождения руководителей, депутата и визажиста

Сегодня, 27 января исполнился 61 год Александру Васильевичу ВЛАСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 44 года Алексею Алексеевичу ФИЛИППОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 27 января отмечает свой день рождения Евдокия Николаевна КОЛОДЕЗНИКОВА, главный хранитель Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Сегодня отмечает свой день рождения Мария Васильевна ФИЛИППОВА, известный визажист. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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