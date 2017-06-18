Сегодня день рождения руководителей и артистов

Сегодня, 18 июня исполнилось 46 лет Федору Михайловичу БОРИСОВУ, руководителю Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 50 лет Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

Сегодня отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, общественный деятель, лидер Вилюйского землячества в Якутске.

18 июня исполнилось 42 года Айаалу Александровичу АММОСОВУ, артисту Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, артисту кино.

18 июня исполнилось 76 лет Юрию Егоровичу ПЛАТОНОВУ, народному артисту Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Серафимовна КРИВОГОРНИЦЫНА, предприниматель, директор турфирмы «Профи-трэвел».