Сегодня день рождения руководителей и артистов

Сегодня, 18 июня исполнилось 47 лет Федору Михайловичу БОРИСОВУ, руководителю Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 51 год Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

18 июня исполнилось 43 года Айаалу Александровичу АММОСОВУ, председателю Якутского отделения Союза театральных деятелей России, актеру Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 77 лет Юрию Михайловичу ПЛАТОНОВУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, одна из лидеров Вилюйского землячества.