АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.06.2018, 0:37
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
На родине Дуо5а Боотура отметили юбилейный ысыах
18.06.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
17.06.2018, 22:55
Желток
Фотофакт
В Ленске осы свили гнездо на памятнике вождю мирового пролетариата
17.06.2018, 22:42
Происшествия
Экстра
Массовая драка в Сунтаре с топорами и ножами
17.06.2018, 19:59
Республика
«Гостю — почет, хозяину — честь». Алданский район в ожидании гостей
17.06.2018, 19:30
Культура & Образование
Эксклюзив
Премьера «Кыһыл көмүс хоруоп»: Можно было и пожестче
17.06.2018, 15:21
Экология
МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
17.06.2018, 15:14
Столица
Городской пляж на 202 микрорайоне проверили
17.06.2018, 12:48
Происшествия
Если ребенок один дома…
17.06.2018, 10:46
Культура & Образование
Фотофакт
Карта «Ысыаха Туймаады — 2018»
17.06.2018, 10:43
Происшествия
Пожар в 12-квартирном жилом доме в м-не Марха г. Якутска: эвакуировано 25 человек
17.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 17 июня 2018
17.06.2018, 2:09
Общество
Сегодня день рождения педагога и финансового консультанта
17.06.2018, 1:18
Происшествия
В Верхневилюйском улусе 21 человек госпитализирован с подозрением на сальмонеллез
16.06.2018, 22:59
Желток
Эксклюзив
Депутат-бизнесмен женит сына!
16.06.2018, 21:59
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса
16.06.2018, 21:25
Политика
Татта встретила участников праймериз на главу Якутии
16.06.2018, 21:03
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому
16.06.2018, 20:50
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов
16.06.2018, 18:22
Экономика
Авто: Как сэкономить время и деньги
16.06.2018, 15:31
Общество
Памятник легендарному трактору «Сталинец — 60» установлен в Якутске
16.06.2018, 15:29
Происшествия
Прокуратура проверяет факт отравления жителей Верхневилюйского улуса
16.06.2018, 14:55
Происшествия
Судебные приставы Якутии разыскивают алиментщиков
16.06.2018, 12:54
Общество
Якутия в третий раз приняла участников и гостей Всероссийской Общественной акции «Честь и доблесть»
16.06.2018, 11:13
Красота & Здоровье
Народный рейтинг: Спасибо за то, что были рядом…
16.06.2018, 10:25
Красота & Здоровье
Медики Якутской горбольницы №2 принимали поздравления и награды
16.06.2018, 8:59
Общество
В Якутске прошла Всероссийская акция «Честь и доблесть»
16.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 16 июня 2018
16.06.2018, 4:36
Происшествия
Эксклюзив
Стилист Дая Аталларова, избитая бывшим мужем, госпитализирована
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
16.06.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения фотографа
16.06.2018, 1:17
Политика
Фотофакт
Айсен Николаев встретился с Владимиром Федоровым и Афанасием Максимовым
16.06.2018, 1:07
Красота & Здоровье
Главврач Николай Васильев поздравляет с Днем медицинского работника
16.06.2018, 1:03
Политика
Состоялось расширенное заседание Якутского местного политсовета ЕР
16.06.2018, 0:15
Желток
Муниципал из Верхневилюйска станет 1-ым замруководителем исполкома ЕР — СМИ
15.06.2018, 23:57
Красота & Здоровье
Этапы развития ЯГКБ
15.06.2018, 23:50
Общество
В Якутске состоится III Международная конференция «Города и люди»
15.06.2018, 23:42
Политика
Ил Тумэн соберется на ХХХVIII сессию
15.06.2018, 23:40
Республика
В Якутии из-за схода селя закрыт участок трассы «Колыма»
15.06.2018, 23:29
Политика
Экстра
Сандаминович призван в обновляемую власть
15.06.2018, 22:11
Красота & Здоровье
Добрым традициям жить…
15.06.2018, 21:54
Красота & Здоровье
Якутская городская клиническая больница отметила 175 лет
15.06.2018, 21:44
Столица
16 июня в Якутске перекроют улицы
15.06.2018, 21:02
Политика
Айсен Николаев вручил благодарственное письмо Президента РФ Гаврилу Семенову
15.06.2018, 18:15
Столица
Новое «Колесо обозрения» будет в два раза больше
15.06.2018, 18:00
Столица
Миллион цветов: В Якутске озеленили сквер Матери
15.06.2018, 18:00
Общество
Фотофакт
Ураза-байрам в Якутске
15.06.2018, 17:50
Экология
В субботу в Якутске ожидается гроза и порывистый ветер
15.06.2018, 17:40
Республика
Айсен Николаев побывал на съёмках фильма «Тыгын Дархан»
15.06.2018, 17:30
Столица
Хатын-Юряхское шоссе перекроют до конца октября
15.06.2018, 17:20
Культура & Образование
Центральная приемная комиссия ЯГСХА начала прием документов
15.06.2018, 17:10
Столица
Подготовка к отопительному сезону идет по плану
15.06.2018, 17:00
Происшествия
Производители фильма о Василии Манчаары судятся с заказчиком
15.06.2018, 16:50
Спорт
На конных скачках во время Ысыаха будет разыгран крупный денежный приз
15.06.2018, 16:40
Происшествия
Транспортная прокуратура обратила внимание на задержки рейсов авиакомпании «Якутия»
15.06.2018, 16:31
Политика
Отставка
15.06.2018, 16:30
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Тренировочная площадка Чемпионата мира по футболу 2018
15.06.2018, 16:20
Происшествия
В Якутске суд отказал учительнице в восстановлении на работу
15.06.2018, 16:10
Экономика
Дорожники строят мосты через реки Марха, Куккурэ и Тюкян
15.06.2018, 16:01
Красота & Здоровье
Фотофакт
Мастерская Петра Алексеева приглашает в субботу в Кружало на «Openmarket»
15.06.2018, 16:00
Происшествия
На улице Олега Кошевого загорелся двухэтажный жилой дом
15.06.2018, 15:54
Политика
Резонанс
Роман Мандзяк высказался напоследок
15.06.2018, 15:50
Общество
Лига отцов Якутии за создание в Якутии летних инклюзивных лагерей
15.06.2018, 15:44
Республика
Объявление
АО «Теплоэнергия» сообщает о возобновлении работы  пунктов по работе с потребителями
15.06.2018, 15:40
Экономика
«Киэргэ» участвует в Харбинской международной торгово-экономической выставке-ярмарке    
15.06.2018, 15:30
Экономика
Дневник навигации: Флот работает на реке Вилюй
15.06.2018, 15:20
Культура & Образование
У артистов Национального театра танца началась горячая пора
15.06.2018, 15:10
Происшествия
В Якутске прошли рейды судебных приставов
15.06.2018, 15:00
Культура & Образование
В память о мастере-косторезе Иване Мамаеве в музее станцевали осуохай
15.06.2018, 14:50
Культура & Образование
На Лене стартует второй сезон «Плавучего университета»
15.06.2018, 14:40
Общество
Александр Горохов поздравил с Днем медицинского работника
15.06.2018, 14:30
Экономика
Авиакомпания «Якутия»: Задержка вылета из Новосибирска произошла из-за неисправности Sukhoi Superjet 100
Архив новостей
Общество
18 июня 2018, 0:29
73

Сегодня день рождения руководителей и артистов

Сегодня, 18 июня исполнилось 47 лет Федору Михайловичу БОРИСОВУ, руководителю Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 51 год Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

18 июня исполнилось 43 года Айаалу Александровичу АММОСОВУ, председателю Якутского отделения Союза театральных деятелей России, актеру Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 77 лет Юрию Михайловичу ПЛАТОНОВУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, одна из лидеров Вилюйского землячества.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Уважаемые читатели!

Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:

  • Призывов к насилию, межнациональной розни и прочим нарушениям закона;
  • Ненормативной лексики;
  • Личных оскорблений или проявлений неуважения в адрес авторов материала, других посетителей форума, иных лиц;
  • Ссылок на какие-либо страницы в интернете;
  • Рекламы товаров или услуг, адресов или телефонов и т.п.

Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
12.06.2018, 9:29
Желток
Эксклюзив
Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
12.06.2018, 9:22
Культура & Образование
Афиша
Парк культуры и отдыха приглашает на лекцию «Трансформация якутских украшений»
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
12.06.2018, 15:33
Желток
Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
12.06.2018, 16:13
Политика
Эксклюзив
Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
12.06.2018, 9:20
Общество
Галина Данчикова поздравила якутян с Днем России!
13.06.2018, 14:12
Политика
Экстра
Уволены зампреды правительства Якутии
12.06.2018, 15:47
Политика
Сотрудничество Якутии и Хоккайдо будет развиваться
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
18.06.2018

На родине Дуо5а Боотура отметили юбилейный ысыах

Столица
17.06.2018

Городской пляж на 202 микрорайоне проверили

Происшествия
17.06.2018

В Верхневилюйском улусе 21 человек госпитализирован с подозрением на сальмонеллез

Политика
16.06.2018

Татта встретила участников праймериз на главу Якутии

Эксклюзив
Политика
16.06.2018

Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому

Экономика
16.06.2018

Авто: Как сэкономить время и деньги

Эксклюзив
Происшествия
16.06.2018

Стилист Дая Аталларова, избитая бывшим мужем, госпитализирована

Эксклюзив
Желток
16.06.2018

Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»