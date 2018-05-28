Сегодня день рождения руководителей, художника, поэта, режиссера, журналиста и звезды эстрады

Сегодня, 28 мая исполнилось 64 года Юрию Вадимовичу ЗАБОЛЕВУ, первому заместителю Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.
В этот же день исполнилось 68 лет Харлампию Назаровичу ДЬЯКОНОВУ, директору Государственного телевидения и радиовещательной компании «САХА».
Сегодня исполнилось 66 лет Юрию Васильевичу СПИРИДОНОВУ, известному художнику, организатору искусства.
В этот же день исполнилось 64 года Ивану Николаевичу НИКОЛАЕВУ – УХХАНУ, известному поэту и журналисту, общественному деятелю.
28 мая отмечает свой день рождения Светлана СИВЦЕВА, известный режиссер, пресс-секретарь ГУП ТЦТР.
Сегодня исполнилось 32 года Алексею Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, известному режиссеру.
28 мая исполнилось 35 лет Виктору Константиновичу ИВАНОВУ – СИЭЙЭ Уола, звезде якутской эстрады.