Сегодня день рождения руководителей, глав и политика

Сегодня, 9 августа исполнилось 52 года Виктору Герасимовичу ПАВЛОВУ, и.о. заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна ЕГОРОВА, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 46 лет Ивану Ивановичу СЕМЕНОВУ, главе администрации Анабарского национального долгано-эвенкийского улуса.

9 августа исполнился 51 год Игнату Николаевичу СПИРИДОНОВУ, главе администрации Кобяйского улуса.

В этот же день исполнилось 53 года Александру ЖУРАКОВСКОМУ, известному политику и общественному деятелю, председателю Политсовета регионального отделения партии «Патриоты России», члену регионального штаба Всероссийского общественного движения «Народный фронт — за Россию», руководителю рабочей группы регионального штаба ОНФ «Социальная справедливость» и комиссии по строительству и ЖКХ.