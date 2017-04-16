Сегодня день рождения руководителей, депутата и звезды эстрады

Сегодня, 16 апреля исполнилось 50 лет Николаю Николаевичу ДЕГТЯРЕВУ, председателю Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 69 лет Александру Сергеевичу УАРОВУ, народному депутату, председателю Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), магистра экономики, заслуженного работника рнародного хозяйства РС(Я), Почетного гражданина Сунтарского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Константиновна АНДРЕЕВА, заместитель начальника управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска. 16 апреля исполнилось 59 лет Михаилу Ильичу ЭВЕРСТОВУ, известному политику, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 38 лет Василию Васильевичу ЕРЕМЕЕВУ, звезде якутской эстрады. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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