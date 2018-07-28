Сегодня день рождения руководителей, депутата, артиста и журналиста

Сегодня, 28 июля исполнилось 48 лет Игорю Владимировичу МАКАРОВУ, председателю Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 48 лет Игорю Юрьевичу НИКИТИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт».

Сегодня исполнилось 60 лет Алексею Васильевичу ЕГОРОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), председателю Союза авторов-песенников, мелодисту.

29 июля отмечает свой день рождения Дария Ивановна ДМИТРИЕВА, директор Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских.

В этот же день исполнилось 33 года Николаю БЯСТИНОВУ, известному спортивному обозревателю.