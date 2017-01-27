Сегодня день рождения руководителей Центризбиркома, депутата и главы

Сегодня, 27 января исполнилось 73 года Анатолию Денисовичу КРИВОШАПКИНУ, председателю Центризбиркома Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Александру Васильевичу ВЛАСОВУ, заместителю председателя Центризбиркома Республики Саха (Якутия).
27 января исполнилось 43 года Алексею Алексеевичу ФИЛИППОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору государственного бюджетного образовательного учреждения «Республиканское среднее специальное училище олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева».
Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Степановна АЛЕКСАНДРОВА, глава администрации поселка Маган.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU