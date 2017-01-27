Сегодня день рождения руководителей Центризбиркома, депутата и главы

В этот же день исполнилось 60 лет Александру Васильевичу ВЛАСОВУ, заместителю председателя Центризбиркома Республики Саха (Якутия).

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