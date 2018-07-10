Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 10 июля исполнилось 64 года Михаилу Львовичу БРУКУ, генеральному директору Корпорации развития Южной Якутии.
В этот же день отмечает свой день рождения Юлия Анатольевна ПЕСКОВСКАЯ, генеральный директор санатория «Бэс Чагда».
Сегодня исполнилось 58 лет Виталию ВЛАСОВУ, директору – художественному руководителю Театра Олонхо.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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