Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 10 июля исполнилось 64 года Михаилу Львовичу БРУКУ, генеральному директору Корпорации развития Южной Якутии. В этот же день отмечает свой день рождения Юлия Анатольевна ПЕСКОВСКАЯ, генеральный директор санатория «Бэс Чагда». Сегодня исполнилось 58 лет Виталию ВЛАСОВУ, директору – художественному руководителю Театра Олонхо. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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