Сегодня день рождения ректора, писателя и артиста

Сегодня, 23 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. В этот же день исполнилось 63 года Ивану Васильевичу МИГАЛКИНУ, председателю Союза писателей Республики Саха (Якутия), поэту, переводчику, детскому писателю, отличнику культуры Республики Саха (Якутия), отличнику образования Республики Саха (Якутия), отличнику печати Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 46 лет Эдуарду (Тадыркбай) ОНДАРУ, актеру Музыкально-драматического театра им. В.Кок-Оола Республики Тыва, исполнителю главной роли в фильме «Тайна Чыныс Хаана». comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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