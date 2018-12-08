Сегодня день рождения ректора, общественного деятеля и преподавателей

Сегодня, 8 декабря отмечает свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, ректор Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, общественный деятель.
Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Иннокентьевна БОРИСОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), доцент кафедры театрального искусства Арктического государственного института культуры и искусств.
8 декабря отмечает свой день рождения Варвара Николаевна ЯКОВЛЕВА, народная артистка России, профессор кафедры вокального искусства Арктического государственного института культуры и искусств.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU