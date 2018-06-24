Сегодня день рождения ректора и предпринимателя

Сегодня, 24 июня отмечает свой день рождения Саргылана Семеновна ИГНАТЬЕВА, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
В этот же день исполнилось 49 лет Айкару Романовичу КОНДРАТЬЕВУ, известному предпринимателю, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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