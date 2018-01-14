Сегодня день рождения психолога и ученого

Сегодня, 14 января отмечает свой день рождения Надежда ВАСИЛЬЕВА, семейный психолог, руководитель Психологического центра Надежды Васильевой. Сегодня исполнилось 60 лет Александру ПАХОМОВУ, доктору экономических наук, академику РАЕН, эксперту РАН по экономическим наукам, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Мегино-Кангаласского района, заместителю Председателя Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82