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Общество
15 апреля 2017, 12:27
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Сегодня день рождения примадонны, художника, журналиста и строителя

Сегодня, 15 апреля отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), актриса Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, артистка театра и кино.

В этот же день исполнилось 63 года Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному художнику, живописцу.

15 апреля исполнилось 32 года Алексею СОКОЛОВУ, известному журналисту, пресс-секретарю Дирекции МСИ «Дети Азии».

Сегодня исполнилось 62 года Сергею Яковлевичу ДЕРЕПОВСКОМУ, Почетному строителю России, заслуженному строителю Республики Саха (Якутия).

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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