Сегодня день рождения примадонны, художника, журналиста и строителя

Сегодня, 15 апреля отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), актриса Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, артистка театра и кино.
В этот же день исполнилось 63 года Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному художнику, живописцу.
15 апреля исполнилось 32 года Алексею СОКОЛОВУ, известному журналисту, пресс-секретарю Дирекции МСИ «Дети Азии».
Сегодня исполнилось 62 года Сергею Яковлевичу ДЕРЕПОВСКОМУ, Почетному строителю России, заслуженному строителю Республики Саха (Якутия).comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU