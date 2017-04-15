Сегодня день рождения примадонны, художника, журналиста и строителя

Сегодня, 15 апреля отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), актриса Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, артистка театра и кино. В этот же день исполнилось 63 года Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному художнику, живописцу. 15 апреля исполнилось 32 года Алексею СОКОЛОВУ, известному журналисту, пресс-секретарю Дирекции МСИ «Дети Азии». Сегодня исполнилось 62 года Сергею Яковлевичу ДЕРЕПОВСКОМУ, Почетному строителю России, заслуженному строителю Республики Саха (Якутия). comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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