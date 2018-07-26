Сегодня день рождения премьер-министра

Сегодня, 26 июля исполнилось 36 лет Владимиру Викторовичу СОЛОДОВУ, и.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия). Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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