Сегодня день рождения предпринимателя и журналистки

Сегодня, 16 сентября отмечает свой день рождения Наталья РУМЯНЦЕВА, бизнесвумэн, автоледи. В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна ДАНИЛЕВСКАЯ, известная журналистка. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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