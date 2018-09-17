Сегодня день рождения предпринимателя

Сегодня, 17 сентября отмечает свой день рождения Татьяна ТОМСКАЯ, известный предприниматель, директор кадрового агентства «Статус».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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Сегодня, 17 сентября отмечает свой день рождения Татьяна ТОМСКАЯ, известный предприниматель, директор кадрового агентства «Статус».
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