Сегодня день рождения празднует председатель Общественной палаты РС(Я)

Сегодня празднует свой день рождения Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Егорович Сергучев. Под его руководством Общественная палата работает меньше полугода.

За это время ОП РС(Я) подняла множество серьезных вопросов на общественных обсуждениях, в том числе проекта строительства газохимического комплекса на территории Мегино-Кангаласского улуса, провела несколько масштабных благотворительных акций, произвела оценку эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год и подвела предварительные итоги оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных районов (городских округов) за 2017 год.

Родился 20 декабря 1958 года в cеле Хоробут Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

В 1985 году окончил Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «Биология и химия», в 2001 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное регулирование рыночной экономики». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

1979 г. – рабочий совхоза имени Героя Попова Мегино-Кангаласского района.

1985-1987 г.г. – учитель Техтюрской средней школы Мегино-Кангаласского района.

1987-1988 г.г. – учитель Майинской средней школы №1 Мегино-Кангаласского района.

1988-1990 г.г. – заместитель директора Майинской средней школы №1 Мегино-Кангаласского района.

1990-1993 г.г. – директор Тюнгюлюнской средней школы Мегино-Кангаласского района.

1993-1998 г.г. – директор Майинской гимназии Мегино-Кангаласского района.

1998-2002 г.г. – первый заместитель главы администрации Мегино-Кангаласского района.

2002-2011 г.г. — председатель Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия).

2011-2015 г.г. — руководитель Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2015 года № 665 назначен председателем Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по национальной политике.

Государственные награды и звания:

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия);

Грамота Президента Республики Саха (Якутия).