Сегодня день рождения постпреда, архиепископа, депутата, политика и коуча

Сегодня, 22 ноября исполнилось 62 года Георгию Дмитриевичу НИКОНОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

В этот же день исполнилось 40 лет Роману ЛЕНСКОМУ, архиепископу Якутскому и Ленскому (ЛУКИНУ Алексею Александровичу).

22 ноября отмечает свой день рождения Мария Николаевна ХРИСТОФОРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральный директор медиа-группы «Ситим», общественный деятель.

В этот же день исполнилось 82 года Спартаку Степановичу БОРИСОВУ, бывшему вице-президенту Республики Саха (Якутия), бывшему главе администрации города Якутска.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна ФОМИНА (МИРОНОВА) известный аниматор, коуч и светская львица.