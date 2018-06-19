Сегодня день рождения политтехнолога

Сегодня, 19 июня исполнилось 46 лет Сергею Михайловичу СЕРГЕЕВУ, известному политтехнологу. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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