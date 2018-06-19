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Новое путешествие Ермака: москвич собирается в путешествие вдоль реки Колымы
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Энжи собралась в Африку
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В Якутии владелица торгового центра незаконно построила второй этаж
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В Якутии осудили ватсапного сплетника
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19 июня 2018, 0:30
48

Сегодня день рождения политтехнолога

Сегодня, 19 июня исполнилось 46 лет Сергею Михайловичу СЕРГЕЕВУ, известному политтехнологу.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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