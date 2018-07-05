Сегодня день рождения политиков и телезвезды

Сегодня, 5 июля исполнился 51 год Максиму Ивановичу МЕСТНИКОВУ, известному политику.
В этот же день отмечает свой день рождения Сародана СИВЦЕВА – Дана Сард, телезвезда НВК САХА, ведущая популярной телепередачи «Сардана», писательница.
Сегодня исполнился 31 год Дмитрию ШАРИПОВУ, главе администрации поселка Чокурдах, известному коммунисту и молодежному лидеру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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