Сегодня день рождения поэтессы, тренера и общественного деятеля

Сегодня, 25 марта отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, общественный деятель и поэтесса.

В этот же день отмечает свой день рождения Алексей УВАРОВ, руководитель спортивного клуба «Мохсогол», организатор спорта.

25 марта отмечает свой день рождения Ульяна Дмитриевна ПОПОВА, заместитель главы администрации Сунтарского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Иван СТЕПАНОВ, общественный деятель.