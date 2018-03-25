Сегодня день рождения поэтессы, тренера и общественного деятеля

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Сегодня, 25 марта отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, общественный деятель и поэтесса.
В этот же день отмечает свой день рождения Алексей УВАРОВ, руководитель спортивного клуба «Мохсогол», организатор спорта.
25 марта отмечает свой день рождения Ульяна Дмитриевна ПОПОВА, заместитель главы администрации Сунтарского улуса.
В этот же день отмечает свой день рождения Иван СТЕПАНОВ, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU