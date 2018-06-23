Сегодня день рождения писателя

Сегодня, 23 июня исполнилось 64 года Ивану Васильевичу МИГАЛКИНУ, поэту, переводчику и детскому писателю. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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