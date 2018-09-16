Сегодня день рождения первого джентльмена Якутска

Сегодня, 15 сентября исполнилось 49 лет супругу первой женщины-мэра Якутска АВКСЕНТЬЕВУ Виктору Иннокентьевичу.
Источник: SAKHALIFE.RU
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Сегодня, 15 сентября исполнилось 49 лет супругу первой женщины-мэра Якутска АВКСЕНТЬЕВУ Виктору Иннокентьевичу.
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