Сегодня день рождения первого джентльмена Якутска

Сегодня, 15 сентября исполнилось 49 лет супругу первой женщины-мэра Якутска АВКСЕНТЬЕВУ Виктору Иннокентьевичу. Источник: SAKHALIFE.RU

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