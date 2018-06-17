Сегодня день рождения педагога и финансового консультанта

Сегодня, 17 июня исполнилось 29 лет Геннадию ОХЛОПКОВУ, председателю единого детского движения «Дьулур». В этот же день отмечает свой день рождения Лина ЖИРКОВА, предприниматель, финансовый консультант. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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