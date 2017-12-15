Сегодня день рождения партийного лидера, шеф-повара, педагога, художницы и телезвезды

Сегодня, 15 декабря исполнилось 45 лет Александру Александрвоичу САВВИНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), секретарю Политсовета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья СТАРОСТИНА, известный шеф-повар, организатор кулинарных мастер-классов.
Сегодня отмечает свой день рождения Зоя Ивановна ЯКОВЛЕВА, известный педагог дошкольного воспитания, логопед, автор и организатор проекта АвтоПедДесант.
15 декабря отмечает свой день рождения Кыдаана ИГНАТЬЕВА, известная художница.
Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, телезвезда.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU