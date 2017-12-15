Сегодня день рождения партийного лидера, шеф-повара, педагога, художницы и телезвезды

Сегодня, 15 декабря исполнилось 45 лет Александру Александрвоичу САВВИНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), секретарю Политсовета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В этот же день отмечает свой день рождения Наталья СТАРОСТИНА, известный шеф-повар, организатор кулинарных мастер-классов. Сегодня отмечает свой день рождения Зоя Ивановна ЯКОВЛЕВА, известный педагог дошкольного воспитания, логопед, автор и организатор проекта АвтоПедДесант. 15 декабря отмечает свой день рождения Кыдаана ИГНАТЬЕВА, известная художница. Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, телезвезда. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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