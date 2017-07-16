Сегодня день рождения партийного босса, профессора и этнопевицы

Сегодня, 16 июля исполнилось 45 лет Гаврилу Павловичу ПАРАХИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), предпринимателю, председателю Политсовета Якутского регионального отделения партии ЛДПР. Сегодня, 17 июля отмечает свой день рождения Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, общественный деятель. Сегодня исполнилось 75 лет Алексею Александровичу ТОМТОСОВУ, государственному деятелю Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения САИНА, этнопевица, звезда якутской эстрады. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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