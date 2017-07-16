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Футуролог
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Торговец пушниной в Алданском районе задолжал государству 25 миллионов рублей
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Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
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Год добра: в Якутске открылась Всероссийская ярмарка меда
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Общество
16 июля 2017, 0:37
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Сегодня день рождения партийного босса, профессора и этнопевицы

Сегодня, 16 июля исполнилось 45 лет Гаврилу Павловичу ПАРАХИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), предпринимателю, председателю Политсовета Якутского регионального отделения партии ЛДПР.

Сегодня, 17 июля отмечает свой день рождения Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, общественный деятель.

Сегодня исполнилось 75 лет Алексею Александровичу ТОМТОСОВУ, государственному деятелю Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения САИНА, этнопевица, звезда якутской эстрады.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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