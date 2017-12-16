Сегодня день рождения омбудсмена, чемпиона и журналиста

Сегодня, 16 декабря отмечает свой день рождения Айталина Валерьевна СОКОЛОВА, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 37 лет Леониду Николаевичу СПИРИДОНОВУ, якутскому и казахстанскому борцу вольного стиля, чемпиону Азии, призеру чемпионата мира, мастеру спорта Международного класса, заместителю директора ГБУ Республики Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства». Сегодня отмечает свой день рождения Ульяна ВСЕЕВА, известный журналист. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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