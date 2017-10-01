Сегодня юбилей народного артиста Якутии

1 октября отмечает славные юбилейные даты – 60-летие со дня рождения и 40-летие творческой деятельности заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия), художественный руководитель Театра юного зрителя Якутии АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ПАВЛОВ. Весь коллектив театра сердечно поздравляет своего руководителя и желает Алексею Прокопьевичу быть всегда таким же искренне влюбленным в свою профессию, никогда не терять творческого горения, стремиться к новым, неизведанным доселе вершинам и радовать своим искусством многочисленных поклонников. Коллектив Государственного театра юного зрителя. comments powered by HyperComments

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