Сегодня день рождения молодежного лидера и аниматора

Сегодня, 11 июля исполнилось 34 года Василию Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, молодежному лидеру. В этот же день отмечает свой день рождения Елизавета ГАЗИЗОВА, аниматор, светская львица. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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