Сегодня день рождения модельера, руководителя и режиссера

Сегодня, 1 августа отмечает свой юбилей Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора якутского исторического парка «Россия – моя история».

Сегодня отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств, режиссер театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).