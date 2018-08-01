Сегодня день рождения модельера, руководителя и режиссера

Сегодня, 1 августа отмечает свой юбилей Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора якутского исторического парка «Россия – моя история».
Сегодня отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств, режиссер театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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